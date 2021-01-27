Названы условия, на которых Индия готовится принимать туристов

Стали известны предварительные условия, на которых Индия намерена возобновить международный туризм

Стали известны предварительные условия, на которых Индия намерена возобновить международный туризм. Как передает Report со ссылкой на индийские СМИ, правительство готовит набор принципов для приема иностранных гостей в условиях пандемии COVID-19.

Так, предполагается, что на въезде в Индию все туристы должны будут либо предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до отправления. Или же сдать анализ после прибытия в аэропорты, где есть такая возможность.

Отдыхающие смогут путешествовать только с принимающей туроператорской компанией. С ней надо будет заранее, до прибытия в страну, согласовать "маршрутный лист" с указанием мест и отелей, а также контактами. Он потребуется для предъявления в индийском аэропорту представителям органов здравоохранения.

Также туристам предстоит заполнить форму декларации, подтверждающей их антиковидный статус до отправления в Индию. Им будет рекомендовано следить за своим здоровьем и избегать путешествий, если у них есть какие-либо симптомы COVID-19 до отъезда.

По прибытии всех гостей будет ожидать бесконтактная термометрия. Путешественников, у которых обнаружат признаки коронавируса, изолируют и обследуют. Если результаты их ПЦР-тестов будут положительными, их отправят в изолятор в соответствии с существующим протоколом лечения.

Туристам с отрицательными результатами анализа на коронавирус, у которых в ходе термометрии и визуального осмотра по прибытии не будет обнаружено признаков коронавируса, будет разрешено проехать в свои отели и воспользоваться внутренними стыковочными рейсами.

Находясь в Индии, гости должны будут соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров и всегда использовать защитные маски для лица.

В документе также упоминаются правила проживания в гостиница, в соответствии с которыми отелям рекомендуется применять бесконтактные формы оказания услуг - посредством QR-кодов, онлайн-форм и электронных платежей.