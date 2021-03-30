Названы сроки восстановления международного туризма

Потери международного туризма из-за несостоявшихся поездок в прошлом году составили 1,3 триллиона долларов

Авиационная отрасль и международные туристические поездки смогут полностью восстановиться от влияния пандемии коронавируса лишь к 2024 году.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости председатель правления компании Hong Kong China Tourism Group, исполнительный директор Гонконгской ассоциации китайских предприятий, глава комитета по туризму Лу Жуйань.

"В настоящее время на континентальной части Китая очень хорошо контролируют распространение эпидемии, однако в мире еще очень много мест, где ситуацию все еще не взяли под контроль. Например, в США, в Великобритании. Я думаю, что нужно как минимум два года для восстановления туристической отрасли", — сказал Лу Жуйань.

Он подчеркнул, что авиационные перевозки, в том числе зарубежные поездки, не смогут так быстро возобновиться, поэтому даже если в следующем году начнется восстановление, то это уже неплохо.

"Я думаю, что полное восстановление произойдет в 2024 году", — считает эксперт.

Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO) из-за глобальных потерь в отрасли, связанных с пандемией COVID-19, оценила 2020 год как самый худший период для мирового туризма за всю историю наблюдений. В прошлом году число международных поездок сократилось на 74%. Согласно данным UNWTO, потери международного туризма из-за несостоявшихся поездок в прошлом году составили 1,3 триллиона долларов США. Этот показатель более чем в 11 раз превысил потери во время глобального экономического кризиса 2009 года.