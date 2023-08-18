Названы средние траты азербайджанских туристов в Грузии

В прошлом году 62% от общего числа туристов, посетивших Грузию, прибыли из соседних стран - Азербайджана, России, Турции и Армении.

В прошлом году 62% от общего числа туристов, посетивших Грузию, прибыли из соседних стран - Азербайджана, России, Турции и Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, прибывшие из этих стран потратили относительно меньше денег, чем другие туристы. Так, в среднем каждый турист из Азербайджана потратил 1447 лари (545 долларов США), из России - 2240 лари (844 доллара США), из Турции - 1636 лари (616 долларов США), из Армении - 757 лари (285 долларов США).

Больше всего денег потратили туристы из Саудовской Аравии (2031 доллар США), Израиля (1425 долларов США) и Казахстана (1276 долларов США). Несмотря на это, прибывшие из этих стран составляют 10% от общего числа посетителей.

60-70% от общего числа посещений Грузии в 2019-2022 годах приходилось на соседние страны. Количество посетителей из стран Евросоюза не изменилось, а число туристов из других стран увеличилось на 10%.

Снижение количества туристов из соседних стран в 2019-2022 годах можно объяснить 90-процентным снижением потока туристов из Азербайджана. Снижение потока было вызвано закрытием границ с соседними странами, и привело к значительному уменьшению числа туристов из Азербайджана в Грузию.

По информации Госкомстата Азербайджана, в первом полугодии 2023 года количество посещающих Грузию из Азербайджана туристов увеличилось на 34,5%. В целом 9,4% туристов из Азербайджана выбрали Грузию. Число посетивших Азербайджан грузинских туристов увеличилось на 35,5%.