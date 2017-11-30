 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Названы самые популярные города в Instagram

    Первое место рейтинга занял Нью-Йорк

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Два российских мегаполиса оказались в списке десяти самых популярных городов мира за 2017 год в Instagram.

    Как передает Report, первое место рейтинга занял Нью-Йорк.

    На втором месте списка оказался Лондон. Третье место среди самых популярных городов мира по версии Instagram заняла Москва.

    В десятку также попали Сан-Паулу, Париж, Лос-Анджелес, Санкт-Петербург, Джакарта, Стамбул и Барселона.

    Составители рейтинга учитывали геотеги городов, где было сделано больше всего фотографий.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi