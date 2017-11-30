Названы самые популярные города в Instagram

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Два российских мегаполиса оказались в списке десяти самых популярных городов мира за 2017 год в Instagram.

Как передает Report, первое место рейтинга занял Нью-Йорк.

На втором месте списка оказался Лондон. Третье место среди самых популярных городов мира по версии Instagram заняла Москва.

В десятку также попали Сан-Паулу, Париж, Лос-Анджелес, Санкт-Петербург, Джакарта, Стамбул и Барселона.

Составители рейтинга учитывали геотеги городов, где было сделано больше всего фотографий.