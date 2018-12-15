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    Названы самые популярные достопримечательности мира

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Римский Колизей – самая популярная достопримечательность в мире.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает TripAdvisor, опросивший пользователей сайта.

    На втором месте рейтинга расположилась еще одна итальянская достопримечательность – музеи Ватикана в Риме. Замкнула тройку Статуя Свободы в Нью-Йорке (США).

    В пятерку самых популярных достопримечательностей вошли французские Лувр и Эйфелева башня.

    Также в рейтинг попали Саграда Фамилия (Испания), мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско (США), Стоунхендж (Великобритания), Версальский дворец (Франция) и Гранд-канал в Венеции (Италия).

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