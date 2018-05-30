Названы самые лучшие аэропорты мира - СПИСОК

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Названы самые лучшие аэропорты мира.

Как сообщает Report, Skytrax с августа 2017 по февраль 2018 года провела опрос среди представителей свыше ста наций в более чем 550 аэропортах.

По информации, результаты опроса с участием 13.73 млн пассажиров были опубликованы на сайте организации World Airport Awards.

По итогам опроса, Singapore Changi был избран лучшим аэропортом мира. Incheon занял второе место, Tokyo Haneda – третье. Hong Kong укрепился на четвертой позиции, Doha Hamad – пятой, Munich – шестой, Centrair Nagoya - седьмой, London Heathrow – восьмой. Вслед за ним на девятой позиции Zurich и закрывает десятку Frankfurt.

Tokyo Haneda объявлен самым чистым аэропортом мира.

Кроме того, были обнародованы лучшие аэропорты в категориях персонал, отели, багажная система и др.

Отметим, что опрос проводился на английском, испанском и китайском языках.