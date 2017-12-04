Названы самые дорогие и дешевые города мира

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Самым дорогим в мире городом для жизни четвертый год подряд стал Сингапур. Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Economist Intelligence Unit.

Второе место в рейтинге досталось Гонконгу, а тройку лидеров замыкает Цюрих (Швейцария). При составлении рейтинга учитывались цены около 160 продуктов и услуг в 133 городах мира.

В первую десятку вошли японские города Токио и Осака, Сеул (Южная Корея), Женева (Швейцария), Париж (Франция), Нью-Йорк (США) и Копенгаген (Дания).

Самым дешевым городом в мире является казахстанский Алматы. В десятку самых дешевых городов (в таблице снизу вверх) входят Лагос (Нигерия), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Алжир (Алжир), Ченнаи (Индия), Мумбаи (Индия), Киев (Украина), Бухарест (Румыния) и Нью-Дели (Индия).

За год опустились в рейтинге Манчестер (Британия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Лондон (Британия), Пекин (Китай), Сучжоу (Китай), Лагос (Нигерия), Гуанчжоу (Китай), Тяньцзинь (Китай), Далянь (Китай) и Мехико (Мексика).

Самый большой скачок совершили бразильские города Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Вслед за ними идут Веллингтон (Новая Зеландия), Окланд (Новая Зеландия), Брисбон (Австралия), Аделаида (Австралия), Стамбул (Турция), Монтевидео (Уругвай), Москва (Россия) и Рейкьявик (Исландия).