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Названы лучшие города Европы по качеству жизни

Названы лучшие города Европы по качеству жизни Британский девелопер недвижимости, специализирующийся на аренде, провел исследование и назвал лучшие европейские города по качеству жизни.
Туризм
18 декабря 2020 г. 20:48
Названы лучшие города Европы по качеству жизни

Британский девелопер недвижимости, специализирующийся на аренде, провел исследование и назвал лучшие европейские города по качеству жизни.

Как передает Report, оценивались такие факторы, как качество воздуха, загрязнение окружающей среды, условия проживания, ожидаемая продолжительность жизни и число зеленых насаждений.

На первом месте оказался Таллин. Он отличился низкой стоимостью жизни и небольшим уровнем преступности. Однако, оказался одним из наименее зеленых городов Европы и набрал низкие баллы по числу детских площадок, лесов и водоемов. При этом эксперты подчеркнули, что это была первая европейская столица, предложившая своим гражданам бесплатный общественный транспорт. Таким образом власти смогли сократить использование личных автомобилей и уменьшить количество загрязнения воздуха и шума.

На второй строчке - Бухарест. Замкнул тройку Лиссабон. Дублин на четвертом месте, за ним идет Прага. В первую десятку вошли Рейкьявик, Париж, Лондон, Хельсинки и Цюрих.

Париж при этом признали самым зеленым городом Европы. Он получил высокие баллы по числу парков, садов, детских площадок и водоемов. Эксперты отметили, что городские магистрали в самом центре французской столицы превращают в променады, а целые кварталы по воскресеньям становятся пешеходными зонами.

За Парижем по озеленению идет Амстердам. Город славится не только обилием парков, но и экологичным отношением к транспорту и повседневной жизни.

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