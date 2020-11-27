Названы лучшие города для экспатов

Валенсия, Аликанте и Лиссабон стали лучшими городами для проживания экспатов.

Валенсия, Аликанте и Лиссабон стали лучшими городами для проживания экспатов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующая информация содержится в ежегодном отчете Expat Insider 2020.

Авторы исследования опросили свыше 15 тыс человек, представляющих 173 национальности и проживающих в 181 стране. Респонденты оценивали 66 городов по ключевым показателям: качество жизни, финансы и жилье, городская и рабочая жизнь.

Валенсия была признана лучшей по показателям качества жизни и ее стоимости. Положительно оценили проживание там 90% опрошенных экспатов.

В список лидеров также вошли Панама-Сити, Сингапур, Малага, Буэнос-Айрес, Куала-Лумпур, Мадрид и Абу-Даби.

Отметим, что экспат – сленговое название для иностранных специалистов, проживающих и работающих за пределами родной страны.