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    Названы лучшие авиакомпании мира

    Первое место досталось авиакомпании Singapore Airlines

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сайт о путешествиях TripAdvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира, составленный по отзывам пассажиров из разных стран.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, первое место в очередной раз досталось авиакомпании Singapore Airlines (Сингапур). Второе место заняла авиакомпания Air New Zealand (Новая Зеландия), третье – компания Emirates (ОАЭ).

    В десятку лучших вошли также Japan Airlines (Япония), Eva Air (Тайвань), Soutwest Airlines (США), Jet2.com (Великобритания), Qatar Airways (Катар), Azul (Бразилия), Korean Air (Южная Корея).

    Рейтинг составлен по отзывам пассажиров за последний год.

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