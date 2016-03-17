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    ​Названы лучшие аэропорты мира

    Лучшим в мире в четвертый раз подряд назван международный аэропорт Чанги (Сингапур)

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Лучшим в мире в четвертый раз подряд назван международный аэропорт Чанги (Сингапур), сообщает Report со ссылкой на сайт Skytrax.

    Второе место занимает международный аэропорт Инчхон (Республика Корея). На третьей строчке – международный аэропорт Мюнхен.

    Кроме того, в топ-10 попали авиаузлы, расположенные в таких городах, как Токио, Гонконг, Нагоя, Цюрих и Лондон.

    В первой десятке также представлены международный аэропорт Кансай (Япония) и международный аэропорт Хамад (Катар).

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