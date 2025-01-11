О нас

Названы цены на прямые и транзитные авиарейсы из Азербайджана в 2024 году

Названы цены на прямые и транзитные авиарейсы из Азербайджана в 2024 году 15:09
Туризм
11 января 2025 г. 16:09
Названы цены на прямые и транзитные авиарейсы из Азербайджана в 2024 году

Самый высокий среднегодовой тариф на прямые авиарейсы из Баку в 2024 году зафиксирован в направлении в Доху (Катар) - 544 евро, тогда как транзитный рейс в этот город стоил 493 евро.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму.

Вторым по дороговизне стал маршрут в Манаму (Бахрейн) — 506 евро в среднем за год за прямой рейс и 334 евро за транзитный. На третьем месте Лондон (Великобритания), куда прямой перелет в среднем стоил 393 евро, а транзитный — 538 евро.

В прошлом году самым дорогим транзитным рейсом оказался маршрут Баку — Франкфурт (Германия), средняя стоимость которого составила 1361 евро.

Также в тройку вошли Прага (Чехия) со среднегодовым тарифом 1 153 евро и Варшава (Польша) — 783 евро.

Самым дорогим направлением в Россию стал Новосибирск, куда прямой рейс обходился в в среднем 321 евро, транзитный — в 551 евро.

Самая высокая средняя стоимость прямого рейса из Баку в Стамбул (Турция) составила 159,9 евро, а транзитного — 391 евро.

Средняя стоимость перелета из Баку в Дубай в 2024 году составляла 227 евро за прямой рейс (-19,7 %) и 313 евро за транзитный (-34,1 %).

Среднегодовой тариф на прямой полет в Тбилиси составил 71,2 евро, на транзитный рейс — 296 евро.

Расчет цен велся на основании анализа данных трех сайтов по продаже авиабилетов (nl.schipoltickets.com, kayaq.com и aviasales.az).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan xaricə birbaşa və tranzit aviareyslərin qiymətləri açıqlanıb

Другие новости из категории

Азербайджан остается в центре внимания индийских туристов в новом году
Азербайджан остается в центре внимания индийских туристов в новом году
10 января 2025 г. 16:12
Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Индии
Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Индии
10 января 2025 г. 12:10
В Шахдаге состоялась церемония открытия Кубка мира по ски-альпинизму
ФотоВ Шахдаге состоялась церемония открытия Кубка мира по ски-альпинизму
9 января 2025 г. 20:33
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%
9 января 2025 г. 16:08
Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом выросло на 32% в 2024 году
Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом выросло на 32% в 2024 году
9 января 2025 г. 14:08
Индекс паспортов: Гражданам Азербайджана доступны 72 безвизовых направления
Индекс паспортов: Гражданам Азербайджана доступны 72 безвизовых направления
9 января 2025 г. 13:30
Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Испании
Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Испании
9 января 2025 г. 09:58
Количество рейсов из Азербайджана выросло на 16% в 2024 году
Количество рейсов из Азербайджана выросло на 16% в 2024 году
8 января 2025 г. 17:14
Количество рейсов в Азербайджан выросло на 17% в 2024 году
Количество рейсов в Азербайджан выросло на 17% в 2024 году
8 января 2025 г. 16:24
Поток туристов в Азербайджан увеличился на 26% в 2024 году
Поток туристов в Азербайджан увеличился на 26% в 2024 году
7 января 2025 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi