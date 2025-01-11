Названы цены на прямые и транзитные авиарейсы из Азербайджана в 2024 году

15:09

Самый высокий среднегодовой тариф на прямые авиарейсы из Баку в 2024 году зафиксирован в направлении в Доху (Катар) - 544 евро, тогда как транзитный рейс в этот город стоил 493 евро.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму.

Вторым по дороговизне стал маршрут в Манаму (Бахрейн) — 506 евро в среднем за год за прямой рейс и 334 евро за транзитный. На третьем месте Лондон (Великобритания), куда прямой перелет в среднем стоил 393 евро, а транзитный — 538 евро.

В прошлом году самым дорогим транзитным рейсом оказался маршрут Баку — Франкфурт (Германия), средняя стоимость которого составила 1361 евро.

Также в тройку вошли Прага (Чехия) со среднегодовым тарифом 1 153 евро и Варшава (Польша) — 783 евро.

Самым дорогим направлением в Россию стал Новосибирск, куда прямой рейс обходился в в среднем 321 евро, транзитный — в 551 евро.

Самая высокая средняя стоимость прямого рейса из Баку в Стамбул (Турция) составила 159,9 евро, а транзитного — 391 евро.

Средняя стоимость перелета из Баку в Дубай в 2024 году составляла 227 евро за прямой рейс (-19,7 %) и 313 евро за транзитный (-34,1 %).

Среднегодовой тариф на прямой полет в Тбилиси составил 71,2 евро, на транзитный рейс — 296 евро.

Расчет цен велся на основании анализа данных трех сайтов по продаже авиабилетов (nl.schipoltickets.com, kayaq.com и aviasales.az).