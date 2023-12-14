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Названо число туристов, посетивших Шушу в этом году

Названо число туристов, посетивших Шушу в этом году С начала 2023 года Шушу посетили более 1 000 туристов.
Туризм
14 декабря 2023 г. 13:47
Названо число туристов, посетивших Шушу в этом году

С начала 2023 года Шушу посетили более 1 000 туристов.

Как сообщает Report, об этом заведующий отделом культурного наследия и регионального туризма Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов заявил на конференции "Восстановление и развитие туризма на освобожденных территориях" в Агдаме.

"В будущем ожидается рост числа туристов, которые будут посещать Шушу. После того, как туристическая инфраструктура в городе и прилегающих районах будет полностью готова, расширятся возможности для местных туристов", - отметил он.

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Версия на английском языке Number of tourists visited Shusha announced
Версия на азербайджанском языке Bu il Şuşaya səfər etmiş turistlərin sayı açıqlanıb

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