Названо число туристов, посетивших Шушу в этом году

С начала 2023 года Шушу посетили более 1 000 туристов.

С начала 2023 года Шушу посетили более 1 000 туристов.

Как сообщает Report, об этом заведующий отделом культурного наследия и регионального туризма Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов заявил на конференции "Восстановление и развитие туризма на освобожденных территориях" в Агдаме.

"В будущем ожидается рост числа туристов, которые будут посещать Шушу. После того, как туристическая инфраструктура в городе и прилегающих районах будет полностью готова, расширятся возможности для местных туристов", - отметил он.