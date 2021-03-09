Названо число стран, закрывших границы для иностранных туристов

В 2021 году каждая третья страна закрыта для иностранных туристов.

В 2021 году каждая третья страна закрыта для иностранных туристов.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

Появление новых штаммов коронавируса остановило правительства от снятия ограничений. Особенно строгие правила действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, следует из отчета организации.

В частности, из 217 направлений полностью закрыты 69. Из них 30 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 15 - в Европе, 11 - в Африке, десять - в Северной и Южной Америке, три - на Ближнем Востоке. Частично закрыты 34 страны.

Все больше государств требуют у въезжающих путешественников справки о ПЦР-тестах на COVID-19, вводят карантин для прибывших и контролируют маршрут для отслеживания контактов. Сейчас такие требования действуют в трети стран, говорится в сообщении.

По итогам года международный туризм сократился на 74 процента, а экспортные доходы от него - на 1,3 триллиона долларов.