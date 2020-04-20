​Названо число посетивших Грузию азербайджанцев в I квартале

В первом квартале текущего года Грузия приняла 262 190 человек из Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национальной администрации Грузии по туризму.

Число граждан Азербайджана, посетивших Грузию, в годовом сравнении сократилось на 30 712 человек или 10,5%.

Азербайджан занимает первое место по числу посетивших Грузию иностранцев.

На втором месте граждане Армении с показателем в 181 720 человек (- 21,8%), на третьем россияне - 180 058 человек (10,5%).

За отчетный период Грузия приняла, в целом, 1 333 089 иностранных визитеров, что на 17,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Граница между Азербайджаном и Грузией закрыта с 14 марта из-за вспышки коронавируса. С 18 марта Грузия закрыла границу для всех иностранцев.