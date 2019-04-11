Названо число лиц, посетивших в этом году Грузию из Азербайджана

В первом квартале этого года из Азербайджана Грузию посетили 292 902 человек.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявили в Национальной администрации туризма Грузии.

В годовом сравнении, количество лиц, посетивших соседнюю страну из Азербайджана, увеличилось на 8 651 человек или 3%.

Данным показателем граждане Азербайджана занимают первое место с точки зрения посетивших Грузию граждан Азербайджана за январь-март месяцы. На втором месте Россия (254 077 человек), на третьем - Армения (232 449 человек).

В отчетный период соседнюю страну в общей сложности посетили 1 617 548 иностранцев, что 2,2% превышает аналогичный показатель прошлого года. В годовом сравнении статистика туристов увеличилась на 5,1% и составила 882 130 человек.