Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах

Анталья – туристической город и сюда приезжают гости со всего мира. В прошлом году более 70 тыс. туристов из Азербайджана посетили Анталью. В целом в течение года приезжает более 13 млн иностранных туристов.

Анталья – туристической город и сюда приезжают гости со всего мира. В прошлом году более 70 тыс. туристов из Азербайджана посетили Анталью. В целом в течение года приезжает более 13 млн иностранных туристов.

Об этом командированному в Турцию корреспонденту Report сказал губернатор Антальи Эрсин Языджи.

По словам губернатора, с 17 мая текущего года Анталью посетило около 4 тыс. гостей из Азербайджана:

"Анталья – одно из важных туристических направлений мира. Это город, в котором находится 428 пятизвездочных отелей. Мы ждем, что сюда приедет больше наших азербайджанских братьев".

Что касается пропаганды туристических возможностей Антальи в Азербайджане, губернатор отметил, что деятельность в этом направлении регулярна: "Эту деятельность мы осуществляем посредством туристических компаний и официальных структур. В результате растет число туристов".

"При большом числе туристов можно увеличить количество рейсов в Анталью. Как правило, туристические компании заранее решают вопросы с приездом туристов. Если число туристов будет большим, это может сказаться и на количестве рейсов", – добавил Эрсин Языджи.

Отметим, что при содействии партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) группа депутатов и журналистов Азербайджана посетила Анталью.