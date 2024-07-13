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Названа средняя стоимость суточной аренды в июле

Названа средняя стоимость суточной аренды в июле В июле этого года средняя стоимость суточной аренды в Азербайджане в 3, 4 и 5-звездочных виллах и апартаментах через онлайн-систему бронирования booking.com составила 156,6 маната, 182 маната и 371,6 маната соответственно.
Туризм
13 июля 2024 г. 10:58
Названа средняя стоимость суточной аренды в июле

В июле этого года средняя стоимость суточной аренды в Азербайджане в 3, 4 и 5-звездочных виллах и апартаментах через онлайн-систему бронирования booking.com составила 156,6 маната, 182 маната и 371,6 маната соответственно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму.

По сравнению с тем же периодом прошлого года средняя цена в 3-звездочных виллах и апартаментах выросла на 21,8%, а в 4 и 5-звездочных квартирах снизилась на 48,9% и 9,4% соответственно.

В июле самые высокие цены были зафиксированы в городе Габале, где средняя суточная стоимость проживания в 3-звездочных виллах и апартаментах составила 175,5 маната (-58,1%), а в 4 и 5-звездочных виллах и апартаментах - 338 манатов (-21,7%) и 533,2 маната (-43,8%) соответственно.

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