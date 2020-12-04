Названа самая безопасная для туристов страна

Всего «незначительный» уровень риска присвоен семи странам

Самыми безопасными для туристов странами оказались северные государства — Исландия, Дания, Норвегия и Финляндия. Как передает Report, к такому выводу пришли специалисты медицинской и туристической организации International SOS, опубликовавшей обновленную карту Travel Risk Map.

Всего "незначительный" уровень риска присвоен семи странам — среди них экспертами также были названы Швейцария, Словения и Люксембург.

Как отмечается в исследовании, большая часть Европы, Великобритания, Канада, Австралия и США вошли в список государств с низким уровнем риска.

Аналитики оценивали государства с точки зрения политической нестабильности (вероятность терроризма, митингов, беспорядков и войн), социальных волнений (включая религиозное, общинное и этническое насилие) и количества преступлений насильственного характера и мелкого хулиганства.