Названа дата открытия летнего сезона в Турции

В Турции определили сроки старта летнего сезона 2021 года.

В Турции определили сроки старта летнего сезона 2021 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой сказал, что они стремятся начать туристический сезон 2021 года в апреле.

По его мнению, ранний старт по сравнению со странами-конкурентами позволит Турции в значительной степени компенсировать потери 2020 года.

В стране надеются, что сезон-2021 будет лучше, чем предыдущий, в том числе и благодаря вакцинации COVID-19, которая стартовала в Европе. Как считает министр, к апрелю этот процесс "достигнет определенной точки", что позволит людям с большей уверенность планировать летние путешествия.

Кроме того, к этому сроку должна стабилизироваться ситуация с распространением коронавируса и внутри самой Турции. По оценкам чиновника, страна выйдет из "красной зоны", когда количество новых случаев COVID-19 не будет превышать 2 500 в сутки.