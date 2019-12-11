Названа дата открытия центра помощи и поддержки туристов в Азербайджане

Государственное агентство по туризму Азербайджана создаст Центр помощи и поддержки туристов в Баку. Он будет сдан в эксплуатацию летом 2020 года.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, ожидается, что в деятельности центра также будут участвовать другие государственные структуры: "В настоящее время ведутся работы по созданию программного обеспечения. Мы планируем открыть его летом следующего года".

К.Гулузаде отметил, что центр будет объединять ряд услуг и иметь четырехзначную горячую линию.

Кроме того, в следующем году в Балакяне будет запущен Центр туристической информации, который будет оказывать различные услуги туристам.