Названа дата авиарейса Баку-Москва

Минкомсвязь опубликовала в своем Telegram-канале расписание новых запланированных вывозных рейсов в Россию до 27 июля

Минкомсвязь опубликовала в своем Telegram-канале расписание новых запланированных вывозных рейсов в Россию до 27 июля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на 19 июля планируется рейс Бишкек — Москва, на 20 июля — Бишкек – Екатеринбург и Токио – Владивосток.

Во вторник 21 июля ожидаются перелеты Баку – Жуковский, Душанбе – Москва и Душанбе – Екатеринбург, 22 июля запланированы рейсы Ларнака – Москва и Каир – Москва.

На 23 июля ожидаются рейсы Ош – Москва и Бишкек – Новосибирск, 24 июля — Сеул – Москва. В субботу 25 июля планируются перелеты Ош – Новосибирск и Манила – Владивосток, 26 июля - Ереван – Жуковский и Ереван – Ростов-на-Дону. На 27 июля запланирован рейс Ереван – Калуга.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов — не более 200 человек в сутки.