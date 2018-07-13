Назван самый дорогой город мира

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Швейцарский банк UBS подготовил исследование "Цены и доходы—2018", в котором отранжировал города мира по стоимости жизни в них, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Самым дорогим городом стал Цюрих, он набрал 116,8 балла (за 100 баллов принимается уровень цен и доходов в Нью-Йорке). На втором месте находится Женева, на третьем - Осло.

Также в топ-10 наиболее дорогих городов входят Копенгаген, Нью-Йорк, Токио, Милан, Лондон, Чикаго и Хельсинки.

При составлении рейтинга аналитики UBS сравнивали цены на 128 товаров и услуг, а также доходы представителей 15 профессий в 77 городах мира.