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Назначен новый генеральный менеджер отеля Flame Towers в Баку

Назначен новый генеральный менеджер отеля Flame Towers в Баку Новым генеральным менеджером отеля Flame Towers в Баку назначен Джордж Ганчев.
Туризм
4 июля 2022 г. 14:50
Назначен новый генеральный менеджер отеля Flame Towers в Баку

Новым генеральным менеджером отеля Flame Towers в Баку назначен Джордж Ганчев.

Как передает Report, об этом объявила мировая гостиничная группа Accor.

“Для меня большая честь присоединиться к команде Fairmont Baku, Flame Towers и стать частью этого потрясающего проекта. Уверен, что вместе мы сможем создать незабываемый опыт посещения Баку для наших гостей и подарить им яркие впечатления и безукоризненный сервис,” – комментирует свое назначение Джордж Ганчев.

На позиции генерального менеджера Дж. Ганчев будет курировать деятельность пятизвездочного отеля Fairmont Baku, Flame Towers в соответствии с высочайшими стандартами бренда. В его задачи войдет управление командой отеля.

Выпускник французской бизнес-школы, Джордж успешно развивал карьеру в Kempinski на Ближнем Востоке, в Танзании и Северной Европе, а с 2017 года занимал должность генерального менеджера Ajman Hotel под управлением Blazon Hotels. За тридцать лет работы в индустрии гостеприимства Джордж изучил специфику международных рынков и получил колоссальный опыт в открытии, ребрендинге и репозиционировании отелей.

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