Насколько Азербайджан использует свой туристический потенциал?

Официальные лица Азербайджана часто говорят о возможностях туристического сектора страны, доходах, которые он приносит, и его роли в развитии ненефтяной экономики. Но полностью ли наша страна использует свой туристический потенциал? Какие виды туризма раз

Официальные лица Азербайджана часто говорят о возможностях туристического сектора страны, доходах, которые он приносит, и его роли в развитии ненефтяной экономики. Но полностью ли наша страна использует свой туристический потенциал? Какие виды туризма развиты в Азербайджане, который привлекает туристов своей древней историей, историческими памятниками, красивой природой и теплым морем?

Report обсудил эту тему с экспертами по туризму.

Председатель правления Общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" Гёйдениз Гахраманов отмечает, что в последние годы в Азербайджане наблюдается оживление в сфере делового туризма, значительно увеличился приток иностранных гостей в страну для участия в различных мероприятиях. По его словам, наибольшей популярностью пользуется летний отдых, хотя целью ассоциации является развитие круглогодичного туризма.

Председатель Международной ассоциации профессионалов путешествий и туризма Джейхун Ашуров также указал на развитие делового туризма, при этом отметив, что приезжающие в Азербайджан на мероприятия туристы активно используют потенциал оздоровительного туризма, особенно в Нафталане и Дуздаге.

Эксперт согласен с тем, что поток туристов приходится преимущественно на летние месяцы, однако горные районы также являются подходящим местом для развития зимнего туризма, и этот потенциал следует максимально использовать.

Напомним, в 2023 году в Азербайджан из 187 стран приехали 2 085,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, что на 30,2% больше, чем в 2022 году. 30% прибывших являлись гражданами России, 18,1% - Турции, 7,9% - Ирана, 5,6% - Индии, 5% - Грузии, 3,9% - Саудовской Аравии, 2,8% - Казахстана, 2,6% - Пакистана, 2,2% - ОАЭ, 1,9% - Узбекистана, 1,5% - Украины, по 1,4% - Кувейта и Израиля, 1,3% - Беларуси, 1,2% - Туркменистана, 1,1% - Китая, 1% - Великобритании, 11,1% - других стран. 70,3% гостей были мужчины, 29,7% -женщины. 71,4% прибывших в Азербайджан иностранцев и лиц без гражданства воспользовались воздушным, 27,3% - железнодорожным и автомобильным, 1,3% - морским транспортом.