Туркомпания Hays Travel покупает весь розничный бизнес Thomas Cook

Туристическая компания Hays Travel покупает весь розничный бизнес разорившейся компании Thomas Cook, состоящий из 555 точек продажи в Великобритании.

Как передает Report о ссылкой на РИА Новости, об этом объявило в среду управление по вопросам неплатежеспособности, контролирующее процесс ликвидации Thomas Cook.

"Я рад объявить, что мы достигли соглашения с Hays Travel по приобретению всего розничного бизнеса Thomas Cook, состоящего из 555 пунктов продажи по всей стране, - говорится в заявлении представителя управления. - Это важный шаг в процессе ликвидации, когда мы ищем возможности реализовать активы компании".

Сумма сделки не раскрывается.

Решение Hays Travel может спаститысячи рабочих мест.Старейший британский туроператор Thomas Cook в ночь насентября объявил о ликвидации после провала переговоров с кредиторами и возвращении в Великобританию всех своих британских клиентов. За границей по путевкам Thomas Cook на тот момент находились околотысяч человек, из них порядкатысяч - британские граждане. Их репатриация, завершившаясяоктября, была крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время. Из-за ликвидации Thomas Cook безработными в одночасье сталитысяч человек.