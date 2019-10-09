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Туркомпания Hays Travel покупает весь розничный бизнес Thomas Cook

Нашелся покупатель розничного бизнеса разорившейся Thomas Cook

Туристическая компания Hays Travel покупает весь розничный бизнес разорившейся компании Thomas Cook, состоящий из 555 точек продажи в Великобритании.

Как передает Report о ссылкой на РИА Новости, об этом объявило в среду управление по вопросам неплатежеспособности, контролирующее процесс ликвидации Thomas Cook.

"Я рад объявить, что мы достигли соглашения с Hays Travel по приобретению всего розничного бизнеса Thomas Cook, состоящего из 555 пунктов продажи по всей стране, - говорится в заявлении представителя управления. - Это важный шаг в процессе ликвидации, когда мы ищем возможности реализовать активы компании".

Сумма сделки не раскрывается.

Решение Hays Travel может спасти 2,5 тысячи рабочих мест.Старейший британский туроператор Thomas Cook в ночь на 23 сентября объявил о ликвидации после провала переговоров с кредиторами и возвращении в Великобританию всех своих британских клиентов. За границей по путевкам Thomas Cook на тот момент находились около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч - британские граждане. Их репатриация, завершившаяся 7 октября, была крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время. Из-за ликвидации Thomas Cook безработными в одночасье стали 9 тысяч человек.
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