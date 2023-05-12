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Нагиф Гамзаев: Для граждан Азербайджана можно открыть границу с Грузией

Нагиф Гамзаев: Для граждан Азербайджана можно открыть границу с Грузией Поступают жалобы в связи с закрытием сухопутных границ Азербайджана.
Туризм
12 мая 2023 г. 11:56
Нагиф Гамзаев: Для граждан Азербайджана можно открыть границу с Грузией

Поступают жалобы в связи с закрытием сухопутных границ Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Нагиф Гамзаев.

"Думаю, для граждан Азербайджана можно открыть границу с Грузией", - отметил он.

По словам депутата, людям рассылаются СМС-сообщения в связи с отдыхом: "В этих СМС гражданам предлагается провести летние отпуска в различных отелях. Но не у всех есть возможности оставаться в этих отелях. Соответствующим структурам следует обращать внимание на цены в туристическом секторе".

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Версия на азербайджанском языке Naqif Həmzəyev: "Gürcüstanla sərhədləri Azərbaycan vətəndaşları üçün açmaq olar"

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