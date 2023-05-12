Нагиф Гамзаев: Для граждан Азербайджана можно открыть границу с Грузией

Поступают жалобы в связи с закрытием сухопутных границ Азербайджана.

Поступают жалобы в связи с закрытием сухопутных границ Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Нагиф Гамзаев.

"Думаю, для граждан Азербайджана можно открыть границу с Грузией", - отметил он.

По словам депутата, людям рассылаются СМС-сообщения в связи с отдыхом: "В этих СМС гражданам предлагается провести летние отпуска в различных отелях. Но не у всех есть возможности оставаться в этих отелях. Соответствующим структурам следует обращать внимание на цены в туристическом секторе".