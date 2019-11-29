Глава Госагентства: Посетивших Азербайджан туристов необходимо вновь привлекать в страну

В Бакинском конгресс-центре начал работу Азербайджанский туристический саммит - 2019, организованный Государственным агентством по туризму (ГАТ) и Азербайджанским бюро по туризму (АБТ).

Как сообщает Report, саммит является корпоративной платформой, созданной для обсуждения последних тенденций в сфере туризма, а также вопросов, связанных с маркетинговыми работами.

Выступая на открытии мероприятия, председатель ГАТ Фуад Нагиев рассказал, что за 10 месяцев этого года Азербайджан посетили около 2,7 млн иностранных граждан: "Среди них очень много туристов из Китая и Индии. Посетивших Азербайджан туристов необходимо вновь привлекать в страну".

По его словам, прошедший год был запоминающимся для туристической индустрии Азербайджана: "Число туристов в страну возросло. Сегодня представители гостиничного бизнеса играют важную роль в развитии индустрии туризма. Думаю, со следующего года нас ждут серьезные реформы. Успехи есть, но еще многое предстоит сделать. Мы сторонники формирования здоровой конкурентной среды. Большое значение имеет и формирование оптимальных цен".