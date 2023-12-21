​​​​​​​Нафталанская нефть будет сертифицирована

Государственное агентство по туризму работает над сертификацией нафталанской нефти.
Как сообщает Report, об этом заместитель председателя правления Азербайджанского бюро по туризму при Госагентстве Рашад Алиев заявил на проходящем в Баку Азербайджано-турецком инвестиционном форуме, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летию Турецкой Республики.
По его словам, они совместно с Министерством здравоохранения и немецкой "Ассоциацией оздоровительного туризма" уже приступили к работе над сертификацией нафталанской нефти, разработан план действий.
По мнению Р.Алиева, сертификация поможет привлечению большего числа туристов в город Нафталан.