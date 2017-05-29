Нафталан попал в первую пятёрку лучших оздоровительных курортов СНГ

Баку. 29мая. REPORT.AZ/ Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные бальнеологические и оздоровительные курорты минеральных вод СНГ и Грузии в 2017 году.

Как передает Report,в первую пятерку оздоровительных курортов СНГ и Грузии входят бальнеологические курорты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Армении и Аджарии.

Топ-5 самых популярных курортов СНГ и Грузии для оздоровительного отдыха составляют Нафталан (Азербайджан), Нарочь (Белоруссия), Сарыагаш (Казахстан), Джермук (Армения) и Кобулети (Аджария).

Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

По данным ТурСтат, оздоровительный отдых на курортах СНГ бронируют в среднем на 14 дней и платят 2,4 тысячи рублей ($42) на человека в сутки, включая проживание, питание и оздоровительные процедуры.

Самые лучшие оздоровительные курорты СНГ и Грузии:

Нафталан (Азербайджан)

Нарочь (Беларусь)

Сарыагаш (Казахстан)

Джермук (Армения)

Кобулети (Аджария)

Курорт Нафталан в Азербайджане посещают более 10 тысяч туристов в год, до 50% из которых иностранные туристы из России, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана и других стран. Нафталан, где нефтяные ванны оздоравливают и лечат отдыхающих, расположен в 50 километрах от Гянджа и в 330 километрах от Баку. Отели в Нафталане категории пять звезд 5*, популярные у российских туристов это Garabag Resort & Spa, Naftalan Hotel Qashalti и Chinar Hotel & Spa Naftalan.