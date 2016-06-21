Начинается выполнение рейсов Баку-Тиват

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начинается выполнение чартерных рейсов авиакомпании Montenegro Airlines по маршруту Тиват-Баку-Тиват.

Как сообщает Report, рейсы будут выполняться каждый вторник и завершатся в начале сентября.

Цена турпакета, включающего стоимость билета, проживание в отеле и другие услуги, начинается от 600 евро.

Отметим, что Montenegro Airlines уже несколько лет совершает чартерные рейсы между Черногорией и Азербайджаном.