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    Начинается выполнение рейсов Баку-Тиват

    Рейсы будут выполняться каждый вторник и завершатся в начале сентября

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начинается выполнение чартерных рейсов авиакомпании Montenegro Airlines по маршруту Тиват-Баку-Тиват.

    Как сообщает Report, рейсы будут выполняться каждый вторник и завершатся в начале сентября.

    Цена турпакета, включающего стоимость билета, проживание в отеле и другие услуги, начинается от 600 евро.

    Отметим, что Montenegro Airlines уже несколько лет совершает чартерные рейсы между Черногорией и Азербайджаном.

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