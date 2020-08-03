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Начался процесс восстановления туристического сектора в Азербайджане

Начался процесс восстановления туристического сектора в Азербайджане Застой в сфере туризма оставил без работы миллионы людей
Туризм
3 августа 2020 г. 18:02
Начался процесс восстановления туристического сектора в Азербайджане

C 1 августа ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) приступило к оффлайн-продажам на территории Азербайджана посредством глобальной дистрибьюторской системы (GDS). Наряду с AZAL, авиабилеты будут продавать действующие в стране туристические компании. Кроме того, AZAL вновь увеличит число авиарейсов в Стамбул.

Как подобные инновации повлияют на туристические компании, на протяжении последних пяти месяцев полностью прекративших свою деятельность?

На вопросы Report ответил эксперт в области туризма Рахман Гулиев.

Уже поступают заказы турпакетов

"Месяц назад туристистические компании частично восстановили свою деятельность. С 1 августа их работа несколько облегчится. Так, туристические компании смогут предложить турпакеты прибывающим в нашу страну и покидающим ее".

Уже поступают заказы турпакетов

"Несмотря на снижение спроса туристов на турпакеты, заказы все же есть. Раньше были прямые авиарейсы из Баку в Анталию и Куш адасы, однако в настоящее время таких авиарейсов нет. До открытия прямых авиарейсов между Баку и туристическими городами Турции туркомпании предлагают пакеты через Стамбул".

Ожидания в индустрии туризма

"После упразднения жесткого карантина возобновится сообщение между городами и регионами республики. Люди отправятся на отдых в отели и санатории. Поэтому действующие в стране отели, термальные санатории должны завоевать доверие туристов".

За последние месяцы застой в сфере туризма оставил без работы миллионы людей. В этой связи необходимо развитие туристической индустрии, которая благотворно влияет на экономику страны и приносит прибыль.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTurizm sektorunda bərpa prosesi başlayıb

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