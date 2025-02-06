На заседании Азербайджано-турецкой рабочей группы по туризму обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

На 4-м заседании совместной Азербайджано-турецкой рабочей группы по туризму в Баку обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций.

На 4-м заседании совместной Азербайджано-турецкой рабочей группы по туризму в Баку обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

На заседании состоялся обмен мнениями по созданию механизмов сотрудничества между государственным и частным секторами, сотрудничеству в области регионального туризма, обмену опытом и информацией в сфере маркетинга и продвижения, а также по подготовке совместной Программы действий на 2025 год и другим вопросам, были оценены мероприятия, реализованные в рамках совместного плана действий на 2024 год, обсужден новый совместный план действий на 2025 год.

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы, связанные с развитием регионального туризма, опытом развития агротуризма в турецких провинциях Ризе и Трабзон, изучением опыта сел Бирги и Ширинче в провинции Измир в рамках проекта "Туристическое село", а также установлением партнерских отношений между Лянкяранским региональным управлением по туризму и соответствующими учреждениями провинций Ризе и Трабзон.

Отметим, что 15 ноября 2024 года между Азербайджаном и Турцией было подписано соглашение об укреплении сотрудничества в сфере туризма.