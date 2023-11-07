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На выставке WTM London 2023 представлены туристические возможности Азербайджана

На выставке WTM London 2023 представлены туристические возможности Азербайджана В Лондоне проходит международная туристическая выставка (WTM London 2023). Бюро по туризму Азербайджана представлено на международной выставке вместе с местными туристическими партнерами.
Туризм
7 ноября 2023 г. 20:34
На выставке WTM London 2023 представлены туристические возможности Азербайджана

В Лондоне проходит международная туристическая выставка (WTM London 2023). Бюро по туризму Азербайджана представлено на международной выставке вместе с местными туристическими партнерами.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, в национальном павильоне площадью 150 квадратных метров нашу страну вместе с ЗАО "Азербайджанские авиалинии", туристическим центром "Шахдаг", отелем Ritz Carlton Baku представляют в общей сложности 12 местных туркомпаний.

В рамках выставки посетителям предоставляется подробная информация об истории Азербайджана, его культурном наследии, образцах национальной кухни, возможностях горнолыжных курортов, виноделии, здравоохранении, экотуризма, зимнего туризма.

В на национальном павильоне созданы условия для ознакомления посетителей посредством различной интерактивных технологий с туристическими возможностями Азербайджана. Так, подойдя к стенду, можно попробовать на вкус азербайджанские вина и национальные сладости, а также полюбоваться через очки VR (виртуальной реальности) удивительными пейзажами нашей страны.

Наш национальный стенд также посетил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Элин Сулейманов, ознакомившийся с ходом выставки.

Выставка World Travel Market (WTM) проводится ежегодно с 1980 года и собирает на одной площадке структуры по управлению туризмом и представителей туристической индустрии со всего мира.

Ожидается, что в выставке, которая завершится 8 ноября, примут участие 5 тыс. экспонентов из 182 стран и более 51 тыс. представителей индустрии туризма.

Отметим, что количество иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-октябре текущего года, составило 1 млн 724 тыс. 218 человек, что на 30 процентов превышает прошлогодние показатели на аналогичный период.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları “WTM London 2023” sərgisində nümayiş etdirilir

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