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На выставке Expo 2020 Dubai стартовала Неделя азербайджанского туризма

На выставке Expo 2020 Dubai стартовала Неделя азербайджанского туризма На международной выставке Expo 2020 в Дубае началась Неделя азербайджанского туризма.
Туризм
11 октября 2021 г. 16:01
На выставке Expo 2020 Dubai стартовала Неделя азербайджанского туризма

На международной выставке Expo 2020 в Дубае началась Неделя азербайджанского туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в рамках недели, организованной Центром Гейдара Алиева, в национальном павильоне Азербайджана состоятся различные мероприятия.

Впервые на выставке будут представлены возможности агро- и гастрономического туризма в Азербайджане.

По словам, главного исполнительного директора Азербайджанского бюро по туризму Флориана Зенгстшмида, выставка, которая продлится до марта, является важной платформой для презентации многочисленных туристических возможностей Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Tourism Week kicks off at Expo 2020 Dubai
Версия на азербайджанском языке Фото“Expo 2020 Dubai" beynəlxalq sərgisində Azərbaycan turizm həftəsi başlayıb

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