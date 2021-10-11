На выставке Expo 2020 Dubai стартовала Неделя азербайджанского туризма

На международной выставке Expo 2020 в Дубае началась Неделя азербайджанского туризма.

На международной выставке Expo 2020 в Дубае началась Неделя азербайджанского туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в рамках недели, организованной Центром Гейдара Алиева, в национальном павильоне Азербайджана состоятся различные мероприятия.

Впервые на выставке будут представлены возможности агро- и гастрономического туризма в Азербайджане.

По словам, главного исполнительного директора Азербайджанского бюро по туризму Флориана Зенгстшмида, выставка, которая продлится до марта, является важной платформой для презентации многочисленных туристических возможностей Азербайджана.