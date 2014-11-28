На выставке "Bakutel-2014" примут участие около 200 компаний

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ На выставке коммуникаций и информационных технологий "Bakutel", которая пройдет 2-5 декабря в Выставочном комплексе "Baku Expo Center", примут участие 195 иностранных и местных компаний из 23 стран мира. Об этом Report сообщает со ссылкой на сайт "Bakutel".

На выставке примут участие такие известные компании как HP, Lenovo, Huawei, ElbitSystems, Intel и другие.

Больше всего участников на выставку делегирует принимающая сторона - Азербайджан. В мероприятии примут участие 58 азербайджанских компаний.