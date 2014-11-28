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    На выставке "Bakutel-2014" примут участие около 200 компаний

    Больше всего участников на выставку делегирует Азербайджан

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ На выставке коммуникаций и информационных технологий "Bakutel", которая пройдет 2-5 декабря в Выставочном комплексе "Baku Expo Center", примут участие 195 иностранных и местных компаний из 23 стран мира. Об этом Report сообщает со ссылкой на сайт "Bakutel".

    На выставке  примут участие такие известные компании как HP, Lenovo, Huawei, ElbitSystems, Intel и другие.

    Больше всего участников на выставку делегирует принимающая сторона - Азербайджан. В мероприятии примут участие 58 азербайджанских компаний.

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