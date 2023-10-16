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На создание парка отдыха в Суговушане будет выделено 4 млн манатов

На создание парка отдыха в Суговушане будет выделено 4 млн манатов На создание парка отдыха в поселке Суговушан Тертерского района выделено 4 млн манатов.
Туризм
16 октября 2023 г. 14:38
На создание парка отдыха в Суговушане будет выделено 4 млн манатов

На создание парка отдыха в поселке Суговушан Тертерского района выделено 4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова заявила в ходе организованного в парке медиатура.

По ее словам, в эту сумму входят все необходимые работы в процессе создания парка, в том числе подготовка проектно-сметной документации.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент парка отдыха "Суговушан" 20 марта 2022 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan to allocate over $2.3 million for recreation park in Sugovushan
Версия на азербайджанском языке Suqovuşan istirahət parkı üçün ilkin olaraq 4 milyon manat ayrılacaq

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