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На самокате до Дубая через Баку - ВИДЕО

На самокате до Дубая через Баку

Путешественник из Улан-Удэ Владислав Белозеров доехал на самокате из Екатеринбурга до Дубая, пересекая ряд стран, в том числе и Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на InfoPol.

"В Азербайджане стремятся к европейскому стилю. Они строят небоскребы. В Баку, например, известное всем здание "Три пламени", - рассказал В.Белозеров, делясь своими впечатлениями от путешествия через Азербайджан.

По его словам, Баку – очень красивый город.

"Хороший для туризма, чтобы приехать отдохнуть", - добавил российский путешественник.

Он подчеркнул, что в рамках своего необычной поездки он смог посетить также Грузию и Иран.

Свое следующее путешествие В.Белозеров намерен совершать на мотоцикле.

"Хотел бы тоже попутешествовать на мотоцикле, ну вот на самокате или велосипеде пока желания нет. Мечтаю побывать, во-первых, в Италии. Потом уже в Америке, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии", - подчеркнул он.

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