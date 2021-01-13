На Мальдивах из-за туристов стали чаще выявлять COVID-19

От приема зарубежных туристов на Мальдивах не планируют отказываться

На Мальдивах увеличилось число случаев заболевания COVID-19, причем в основном на пятизвездочных курортах, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По информации местных СМИ, рост выявления случаев заболевания коронавирусом на курортах начался в конце декабря, когда туристический сезон достиг своего пика. Причина — прибытие гостей из стран с высоким уровнем риска.

Правда, если говорить об абсолютных цифрах — они незначительные. Издание приводит данные агентства Синьхуа, по которым всего на Мальдивах выявили 108 случаев COVID-19 среди туристов, прибывших с 15 июля 2020 года.

От приема зарубежных туристов на Мальдивах не планируют отказываться. Рост турпотоков в это непростое время министр туризма Абдулла Маусум называет успешным достижением, которое обеспечило выживание отрасли.