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    На Мальдивах открыли вакансию мечты: продавец книг на райском острове

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Открыта вакансия продавца книг на роскошном курорте на атолле Баа (Мальдивы) в биосферном заповеднике.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в самом магазине будет небольшая тщательно подобранная коллекция книг, призванная привлечь богатых и образованных клиентов — великолепные издания, посвященные искусству, дизайну, еде и стилю.

    Там также там будут представлены книги, рассказывающие об Индийском океане, морской жизни, истории и природе страны.

    Продавец сможет не только работать с книгами, но и проводить творческие семинары. В его обязанности войдет и написание блога о жизни книготорговца на пустынном острове.

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