На лондонской выставке World Travel Market предотвращена провокация Армении

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ На выставке World Travel Market в Лондоне, Великобритания, пресечены попытки создания на стенде Армении раздела про Нагорный Карабах и распространения пропагандистских средств среди участников выставки.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по туризму.

По информации, главный исполнительный директор Азербайджанского бюро туризма Флориан Зенгстшмид предъявил организаторам официальное требование, после чего стенд и печатные материалы о туристических регионах Карабаха были удалены с выставки.

Усилиями начальника отдела международных отношений Государственного агентства по туризму Джамили Талыбзаде посольство Азербайджана в Великобритании также было вовлечено в процесс.

Следует отметить, что организаторы были проинформированы о ситуации азербайджанской стороной еще до начала выставки. Все попытки провокационного характера, предпринимаемые Арменией для того, чтобы представить Нагорный Карабах как отдельный субъект на международных мероприятиях и выставках, будут и впредь пресекаться.