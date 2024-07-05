На китайских онлайн-платформах существенно вырос спрос на поездки в Азербайджан

После введения Азербайджаном для граждан Китая безвизового режима сроком на один год, на китайских онлайн-платформах для путешествий существенно вырос спрос на поездки в Азербайджан.

После введения Азербайджаном для граждан Китая безвизового режима сроком на один год, на китайских онлайн-платформах для путешествий существенно вырос спрос на поездки в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Global Times, 4 июля объем поисковых запросов туристических продуктов, связанных с Азербайджаном, увеличился на 50%.

Сообщается, что заказы на поездки в Азербайджан выросли на 85% по сравнению с началом июля прошлого года. В целом заказы в страны региона - Азербайджан, Грузию и Армению - увеличились на 103%.

По данным, до 4 июля этого года объем заказов авиабилетов из Китая в Азербайджан вырос на 336%.