​На Кавказе создали винный маршрут

Сегодня в Баку состоялась первая Генеральная ассамблея винного маршрута Iter Vitis Caucasus при организации Азербайджанского бюро по туризму и Европейского института культурных маршрутов.

Как сообщает Report, на ассамблее объявлено о создании винного маршрута Кавказа, который охватит Азербайджан, Грузию и Россию.

Исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт сказал на мероприятии, что в стране имеется большой потенциал для развития винного туризма, и данный маршрут будет способствовать развитию этой отрасли в регионе.

В ходе мероприятия утвержден план действий по винному маршруту стран Кавказа на 2020 год и для каждой из них определены направления деятельности.

Отметим, что Азербайджан был избран страной-членом винного маршрута в ноябре 2019 года на Ассамблее маршрута Iter Vitis в Хорватии. Iter Vitis объединяет винные маршруты 19 стран. По этому маршруту туристы посещают винные заводы и плантации в таких странах, как Франция, Хорватия, Израиль, Испания, Португалия и Грузия. Цель маршрута - знакомство с винной культурой, а также историей и традициями стран-членов.