На Канарах установили правила приема всех туристов

Канарские острова стали первым регионом Испании, где внедрены специальные правила приема местных и иностранных туристов

Канарские острова стали первым регионом Испании, где внедрены специальные правила приема местных и иностранных туристов.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

Принят закон, обязывающий всех путешественников в возрасте старше 12 лет предъявлять при заселении в отель, апартаменты или туристические виллы отрицательный тест на COVID-19 (срок действия не более 72 часов). Администрация объектов размещения обязана письменно уведомить об этом требовании при бронировании.

Если у туриста не будет теста, ему придется сдать анализ в клинике или лаборатории уже на островах за свой счет. Информацию о таких медучреждениях должны предоставить объекты размещения. В ожидании результатов гость не может пользоваться общими зонами отеля. Если постоялец отказывается предоставить результаты теста или пройти тестирование, то в проживании ему должно быть отказано.

Власти Канарских островов предоставят "льготный" период (15 дней) до момента вступления в силу закона о предоставлении ПЦР теста на коронавирус, чтобы информация о новых правилах приема путешественников дошла до туристов и туроператоров.

Кроме того, испанский архипелаг запускает еще одну инициативу по стимулированию туризма. Автономия готова заплатить авиакомпаниям за восстановление внутренних и международных маршрутов, в том числе, с третьими странами.

На старте зимнего сезона (ноябрь-декабрь) на эти цели будет выделено около миллиона евро, в 2021 году министерство туризма региона планирует эту сумму увеличить. Максимальная сумма, которую может получить каждая авиакомпания при выполнении рейсов на Канары, составляет 150 тысяч евро. За каждого привезенного иностранного туриста заплатят четыре евро, за внутреннего – два.

Примеру Канарских островов могут последовать и Балеары. Там также готовы узаконить на региональном уровне ПЦР тесты для путешественников, чтобы создать безопасные "туристические коридоры" с ключевыми въездными рынками.