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На азербайджанском рынке появятся новые туристические продукты

На азербайджанском рынке появятся новые туристические продукты Подготовлен список востребованных в Азербайджане туристических продуктов.
Туризм
10 августа 2021 г. 12:42
На азербайджанском рынке появятся новые туристические продукты

Подготовлен список востребованных в Азербайджане туристических продуктов.

Как передает Report, об этом сообщила представитель Азербайджанского бюро туризма Шаргия Гасанова.

Она отметила, что для этого были проведены консультации с 20 крупнейшими туристическими организациями страны: "Среди востребованных туристических продуктов первое место занимает экотуризм. Мы потратили несколько месяцев на изучение опыта соседних стран в этой области. Также востребованным продуктом был горно-лесной туризм, поэтому мы изучили европейский опыт и уже начали его применять".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bazara yeni turizm məhsulları çıxarılır

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