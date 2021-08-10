На азербайджанском рынке появятся новые туристические продукты

Подготовлен список востребованных в Азербайджане туристических продуктов.

Подготовлен список востребованных в Азербайджане туристических продуктов.

Как передает Report, об этом сообщила представитель Азербайджанского бюро туризма Шаргия Гасанова.

Она отметила, что для этого были проведены консультации с 20 крупнейшими туристическими организациями страны: "Среди востребованных туристических продуктов первое место занимает экотуризм. Мы потратили несколько месяцев на изучение опыта соседних стран в этой области. Также востребованным продуктом был горно-лесной туризм, поэтому мы изучили европейский опыт и уже начали его применять".