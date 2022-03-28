На автовокзалах в регионах наблюдается большое скопление пассажиров

Граждане, уехавшие в праздничные дни в районы, начали возвращаться в столицу.

Граждане, уехавшие в праздничные дни в районы, начали возвращаться в столицу.

Как сообщает северное бюро Report, из-за большого спроса автовокзалы в районах работают в усиленном режиме.

На автовокзалах Губинского, Гусарского, Хачмазского районов наблюдалось наибольшее число пассажиров, которые в основном покупали билеты в города Баку и Сумгайыт.

В праздничные дни количество въезжающих и выезжающих из районов пассажиров было в три раза больше, чем в обычные дни. На линию были выпущены дополнительные автобусы. Что касается цен, искусственное завышение цен на билеты строго контролировалось сотрудниками автовокзалов.

Следует также отметить, что, несмотря на начало рабочей недели, на автовокзалах северного региона все еще наблюдается большое скопление пассажиров.