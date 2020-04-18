В Амстердаме вводятся ограничения для туристов

Власти Амстердама собираются запретить аренду туристических домов в трех исторических кварталах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает VOA News.

Власти Амстердама объявили о новых ограничениях в разгар беспрецедентного спада туризма, вызванного мерами, направленными на замедление распространения коронавируса.

Запрет, который должен вступить в силу 1 июля, является попыткой столицы Нидерландов сократить число людей, сдающих свои дома в аренду на онлайн-платформах. Ограничения связаны с жалобами жителей, которые говорят, что туристы портят им качество жизни.

Кроме того, с 1 июля в Амстердаме вступает в силу новое правило: сдающий в аренду свое жилье, должен будет иметь разрешение. Мэрия не будет их выдавать в трех районах, на которые распространяется запрет.