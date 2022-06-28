На 11-й Конференции министров стран-членов ОИС принята Бакинская декларация

В Баку завершила работу 11-я Конференция министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В Баку завершила работу 11-я Конференция министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

На конференции были приняты резолюция по развитию туризма и Бакинская декларация.

В резолюции осуждается незаконная эксплуатация природных ресурсов на освобожденных территориях, разрушение экосистем и городской инфраструктуры, особенно культурно-исторического наследия.

В Бакинской декларации отражены вопросы развития оздоровительного, экологического, культурного и сельского туризма между странами-членами на основе взаимных интересов, поддержка совместных инициатив, реализация совместных мер по развитию устойчивого туризма.