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На 11-й Конференции министров стран-членов ОИС принята Бакинская декларация

На 11-й Конференции министров стран-членов ОИС принята Бакинская декларация В Баку завершила работу 11-я Конференция министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Туризм
28 июня 2022 г. 18:42
На 11-й Конференции министров стран-членов ОИС принята Бакинская декларация

В Баку завершила работу 11-я Конференция министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

На конференции были приняты резолюция по развитию туризма и Бакинская декларация.

В резолюции осуждается незаконная эксплуатация природных ресурсов на освобожденных территориях, разрушение экосистем и городской инфраструктуры, особенно культурно-исторического наследия.

В Бакинской декларации отражены вопросы развития оздоровительного, экологического, культурного и сельского туризма между странами-членами на основе взаимных интересов, поддержка совместных инициатив, реализация совместных мер по развитию устойчивого туризма.

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Версия на английском языке ФотоBaku Declaration adopted at 11th OIC Ministerial Conference
Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT nazirlərinin 11-ci konfransında Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib

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