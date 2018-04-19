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    Нью-Йорк назван самим дорогим городом для деловых поездок

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Нью-Йорк (США) получил звание самого дорогого города в мире для деловых поездок.

    Как сообщает Report, рейтинг составлен консалтинговым агентством ECA International.

    Сообщается, что один день пребывания в этом американском городе в среднем обойдется в 874 доллара. В эту сумму включены проживание, питание, такси, алкогольные напитки, высокие чаевые (15-20%) и пр.

    На второй строчке рейтинга расположилась Женева. Сутки пребывания в городе бизнесмену обойдутся в 792 доллара. Замыкает тройку лидеров Цюрих. Один день деловой поездки здесь будет стоить 735 долларов.

    В топ-10 также вошли Луанда (Ангола), Бриджтаун (Барбадос), Париж (Франция), Нассау (Багамские острова), Вашингтон (США), Базель (Швейцария) и княжество Монако. 

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