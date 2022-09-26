Можно ли считать туристами тех, кто сбежал из России в Азербайджан?

Заявление президента России Владимира Путина о частичной мобилизации вызвало массовое бегство граждан этой страны в другие страны, в том числе в Азербайджан. Как такая ситуация повлияет на экономику Азербайджана, точнее на туризм? Можно ли считать турист

Объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации вызвало массовое бегство граждан этой страны в другие, в том числе и в Азербайджан.

О том, как ситуация повлияет на экономику Азербайджана, в частности на туризм, Report рассказал председатель правления Общественного объединения "Азербайджанская туристическая ассоциация" (АзТА) Ахмет Гурбанов.

По его словам, россиян, приехавших в Азербайджан, чтобы избежать мобилизации, считать туристами неверно.

"Азербайджан переживает период, когда последствия пандемии коронавируса сошли практически на нет. Именно в результате этого количество туристов в нашей стране увеличивается по сравнению с предыдущими годами. Мы также видели в летний сезон что, несмотря на условия пандемии, въездной туризм был больше, чем ожидалось", - рассказал он.

Если учесть геополитическую ситуацию в регионе и мире, видно, что есть поток направляющихся из России и ряда стран в Азербайджан. "Но в целом мы не можем оценивать это с туристической точки зрения. Из-за нынешней нестабильной ситуации они покидают Россию и едут в соседние страны, такие как Азербайджан, Грузия и Казахстан. Эти поездки нельзя назвать туристическими. Те, кто отправляется в туристическую поездку, обычно считают важным останавливаться в гостиницах, участвовать в экскурсиях, прогулках и поездках. Короче говоря, они тратят деньги как туристы и тем самым приносят выгоду экономике. В текущей ситуации мы не можем приравнять их к туристам», - сказал А. Гурбанов.

По информации Государственной пограничной службы, в январе-августе текущего года в Азербайджан из России прибыли 263 тысячи иностранцев и лиц без гражданства. Это примерно на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Азербайджанской Республике более 15 дней (граждане Республики Казахстан более 30 дней), должны быть зарегистрированы по месту жительства.

Для регистрации в течение 15 дней с момента прибытия иностранцам (в течение 30 дней для граждан Республики Казахстан) следует обратиться в электронной форме через сервисы официального сайта Государственной миграционной службы, либо по электронной почте ([email protected]), либо лично в региональные миграционные управления или в центры «ASAN service».